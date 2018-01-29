В Куйбышевском районе Самары горел отселенный дом

165

Вечером 28 января по адресу: г. о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Радио, произошел пожар. Горел отселенный дом на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 29 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает облМЧС.Они справились с огнем меньше чем за час.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.