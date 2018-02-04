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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Куйбышевском районе Самары горел дачный дом на 60 кв. метрах

4 февраля 2018 10:25
284
В Куйбышевском районе Самары горел дачный дом на 60 кв. метрах Пожар тушили 12 человек.
Пожар тушили 12 человек.

Вечером 3 февраля по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Хворостянская, произошел пожар. Горел дачный дом на 60 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Они за 15 минут справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
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