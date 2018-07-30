В Красноярском районе в ДТП пострадал подросток на велосипеде

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29 июля утром в Красноярском районе произошло ДТП. Велосипедист 2005 года рождения двигался по автодороге в направления с. Калиновка. По предварительной информации полицейских, подросток при развороте в обратном направлении не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-11113», двигавшейся в попутном направлении. В результате ДТП пострадал подросток, который был госпитализирован с травмами головы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.