В Красноярском районе у мужчины обнаружили патроны

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В ходе проведения оперативного мероприятия на территории Красноярского района сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красноярскому району задержали 37-летнего местного жителя, у которого в присутствии понятых обнаружили и изъяли 14 предметов, похожих на патроны. Мужчина был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Задержанный сообщил сотрудникам органов внутренних дел, что изъятые предметы он нашел в ноябре прошлого года в лесополосе и хранил их сначала в своей квартире. В момент задержания он направлялся в гараж, где собирался перепрятать находку.В настоящее время данная информация проверяется стражами правопорядка. Проведенным исследованием установлено, что изъятые предметы являются патронами калибра 7,62 х 54 мм, пригодными для стрельбы.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.