В Красном Кряжке в Самаре ночью горели сараи и три автомобиля

В ночь на 8 июня по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Красный Кряжок, произошел пожар. Горели сараи на 50 м2 и три автомобиля.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 35 человек личного состава и 8 единиц техники.На ликвидацию возгорания ушло менее получаса, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.