В Красноглинском районе города Самара пропали две женщины

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9 марта в утреннее время ушли из дома две женщины и до настоящего времени их местонахождение не известноФедорова Юлия Александровна 1982 года рождения, зарегистрирована в Челябинской области; проживает в поселке Управленческий. Приметы: женщина, на вид 36 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины. Особые приметы: на животе татуировка в виде кошки, на левом предплечье надпись, на правом предплечье большой цветной рисунок. Была одета: синяя куртка с капюшоном, джинсы, кроссовки бежевые. При себе имеет черный рюкзак, паспорт гражданина РФ на свое имя.Лапшинская Елизавета Дмитриевна 1992 года рождения, проживает в поселке Управленческий. Приметы: женщина, на вид 27 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. Была одета: куртка синяя, брюки и сапоги черного цвета.Фотография и описание одежды женщин направлены во все дежурные части территориальных органов внутренних дел самарского региона, доведены патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Полицейские обследуют крупные торговые центры, чердачные и подвальные помещения в районе проживания женщин, развлекательные заведения, расположенные на территории города. Представители правоохранительных органов проводят работу среди друзей и родственников, проводят иные оперативно-разыскные мероприятия, сообщает облМВД.