В Красноглинском районе Самары тушили пожар в электрощитовой

91

Поздно вечером 26 марта по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Прибрежный, ул. Никонова, произошел пожар.Горели потолочные перекрытия в электрощитовой на 2 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.