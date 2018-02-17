В Красноглинском районе Самары тушили крупный пожар на 70 кв. метрах

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В ночь на субботу, 17 февраля по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, ул. Усть-Каменогорская, произошел пожар. Горел частный дом и надворные постройки на 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники.Пожар потушили за два часа, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.