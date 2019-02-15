В Красноглинском районе Самары пассажир пострадал в ДТП с иномарками

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ДТП произошло в Красноглинском районе Самары 14 февраля. Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Киа Сид», двигаясь по Волжскому шоссе в направлении ул. Демократическая, допустил наезд на стоящий автомобиль «Порше Кайен», под управлением водителя 1966 года рождения, который стоял на проезжей части.В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Киа Сид», мужчина 1982 года рождения, бригадой скорой помощи доставлен в одну из городских больниц, где был госпитализирован.