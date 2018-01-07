В Красноглинском районе Самары горел гараж

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Вечером 6 января по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, ул. Обрывистая, произошел пожар.Горели домашние вещи в гараже на 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар потушили меньше чем за четверть часа. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.