В Красноглинском районе Самары горел автомобиль

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12 октября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, 15-й квартал.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.