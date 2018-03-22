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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноглинском районе Самары 65 человек тушили дом на 200 кв. метрах

22 марта 2018 10:57
28
В Красноглинском районе Самары 65 человек тушили дом на 200 кв. метрах Огнеборцы справились с пожаром за полтора часа.
Огнеборцы справились с пожаром за полтора часа.

Накануне, 21 марта по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, СНТ "Шар", линия 9, произошел пожар. Горел дачный дом на 200 кв.м.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 65 человек личного состава и 13 единиц техники.

Пожар тушили полтора часа.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
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