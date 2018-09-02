В Кошкинском районе тушили крупный пожар на 200 кв. метрах

181

В ночь на воскресенье 2 сентября поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кошкинский, д. Малое Максимкино, ул. ЗаречнаяГорел частный дом и надворные постройки на 200 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.Они справились с огнем за 35 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.