В Кировском районе автомобилист врезался в световую опору

89

ДТП произошло в Кировском районе Самары поздно вечером 12 декабря. Водитель 1984 года рождения управлял автомобилем «Dongfeng» следовал по ул. Г. Димитрова в направлении ул. Стара-Загора и напротив д.42 «А» по ул. Г. Димитрова не справился с рулевым управлением автомобиля, выехал на газон расположенный справа по ходу движения автомобиля, где совершил наезд на препятствие - световую опору. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, доставлен в одну из городских больниц, где был госпитализирован. Ведется проверка, сообщает облМВД.