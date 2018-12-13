В Кировском районе автомобилист врезался в световую опору
13 декабря 2018 12:16
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ДТП произошло в Кировском районе Самары поздно вечером 12 декабря. Водитель 1984 года рождения управлял автомобилем «Dongfeng» следовал по ул. Г. Димитрова в направлении ул. Стара-Загора и напротив д.42 «А» по ул. Г. Димитрова не справился с рулевым управлением автомобиля, выехал на газон расположенный справа по ходу движения автомобиля, где совершил наезд на препятствие - световую опору. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, доставлен в одну из городских больниц, где был госпитализирован. Ведется проверка, сообщает облМВД.
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