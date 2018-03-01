В Кировском районе Самары утром сгорел строительный вагончик

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Утром сегодня, 1 марта по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Дальняя, произошел пожар.Горел строительный вагончик на 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.