В Кировском районе Самары тушили пожар на 60 кв. метрах

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6 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-он, ул. Чекистов.Горели надворные постройки на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.