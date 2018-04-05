В Кировском районе Самары тушили пожар на 55 кв. метрах

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Вечером 4 апреля по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Олимпийская, произошел пожар. Горели два дачных строения на 55 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.