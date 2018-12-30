В Кировском районе Самары тушили пожар на 20 кв. метрах

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29 декабря поздно вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Севастопольская.Горели домашние вещи на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 28 человек личного состава и 7 единиц техники.Они за 20 минут справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.