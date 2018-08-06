В Кировском районе Самары сгорело 90 кв. м сараев

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Накануне, 5 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-он, Коломенский пер., произошел пожар.Горели сараи на 90 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 27 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Они справились с огнем за полчаса.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.