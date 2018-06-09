В Кировском районе Самары незаконно организовывали азартные игры

Установлено, что в период времени с 5 января 2018 года по 15 марта 2018 года житель города Самары осуществлял незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещении кафе, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, корп. 42.Незаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБиПК ОП № 1 УМВД России по г. Самаре.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщает облпрокуратура.