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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Кировском районе Самары незаконно организовывали азартные игры

9 июня 2018 10:46
В Кировском районе Самары незаконно организовывали азартные игры Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в период времени с 5 января 2018 года по 15 марта 2018 года житель города Самары осуществлял незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещении кафе, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, корп. 42.

Незаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБиПК ОП № 1 УМВД России по г. Самаре.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщает облпрокуратура.
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