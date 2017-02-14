В Кировском районе Самары на 20 кв. метрах горела квартира

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Накануне, 13 февраля по адресу: Самара, Кировский р-н, ул. Металлургическая, произошел пожар. Горела квартира на площади 20 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 7 единиц техники, сообщает облМЧС. Эвакуировано 20 человек. Спасен мужчина 1991 г.р. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.