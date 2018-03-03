В Кировском районе Самары горел частный дом

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В пятницу, 2 марта, по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Краснопресненская, произошел пожар.Горел частный дом на 25 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Они справилась с огнем примерно за 20 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.