В Кировском районе Самары горел частный дом
3 марта 2018 10:39
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В пятницу, 2 марта, по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Краснопресненская, произошел пожар.Горел частный дом на 25 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Они справилась с огнем примерно за 20 минут.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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