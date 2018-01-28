В Кировском районе Самары 36 человек тушили крупный пожар в двухэтажном доме

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Днем 27 января по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Кустанайская, произошел пожар. Горел двухэтажный частный дом на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 36 человек личного состава и 10 единиц техники.Они справились с огнем за полчаса, сообщает облМЧС.