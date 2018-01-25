В Кинельском районе в ДТП с Тоуота Lаnd Сruisеr и ЛАДА пострадали два человека

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ДТП произошло утром 24 января в Кинельском районе. Мужчина 1958 года рождения, управляя автомашиной «Тоуота Lаnd Сruisеr», двигался по автодороге «Урал-Муханово» со стороны с. Муханово. По предварительной информации полицейских, водитель на 13 км. данной автодороги не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Лада 210740». В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «Лада», 58-летний мужчина и 43-летняя женщина получили различные травмы. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.Ведется проверка, сообщает облМВД.