В Кинельском районе в ДТП пострадали трое

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В Кинельском районе на 16 км автодороги «Кинель-Богатое» накануне произошло ДТП. Водитель 1990 года рождения (водительский стаж – менее 1 месяца), управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался со стороны села Спиридоновка в направлении села Домашка, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением водителя 1987 года рождения, который двигался во встречном направлении.В результате ДТП пострадали водитель отечественной легковушки, а также водитель и пассажир иномарки, им оказана помощь, сообщает облМВД.