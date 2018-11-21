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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Кинельском районе в ДТП пострадали трое

21 ноября 2018 13:35
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В Кинельском районе в ДТП пострадали трое ВАЗ-2115 врезался в Фольксваген Поло.
ВАЗ-2115 врезался в Фольксваген Поло.

В Кинельском районе на 16 км автодороги «Кинель-Богатое» накануне произошло ДТП. Водитель 1990 года рождения (водительский стаж – менее 1 месяца), управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался со стороны села Спиридоновка в направлении села Домашка, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением водителя 1987 года рождения, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали водитель отечественной легковушки, а также водитель и пассажир иномарки, им оказана помощь, сообщает облМВД.


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Комментарии



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