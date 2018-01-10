В Кинельском районе в ДТП пострадали двое

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ДТП произошло утром 9 января в Кинельском районе. Мужчина 1969 года рождения, управляя автомашиной Ford Explorer, двигался по автодороге «Самара-бугуруслан» в направлении города Кинель.По предварительной информации полицейских, на 38 км данной автодороги, на нерегулируемом перекрестке, водитель не уступил дорогу транспортному средству пользующемуся преимуществом и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ 2112. В результате ДТП пострадали водитель автомашины ВАЗ, мужчина 1974 года рождения, который был госпитализирован с многочисленными травмами и пассажир автомашины Ford, получивший травмы руки, после оказания медицинской помощи отпущен домой.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.