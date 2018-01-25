В Кинельском районе столкнулись «Тоуота Lаnd Сruisеr» и "семерка", водитель и пассажирка Лады госпитализированны
25 января 2018 19:43
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В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «Лада», 58-летний мужчина и 43-летняя женщина получили различные травмы. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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