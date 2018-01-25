В Кинельском районе столкнулись «Тоуота Lаnd Сruisеr» и "семерка", водитель и пассажирка Лады госпитализированны

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Вчера в Кинельском районе мужчина 1958 года рождения, управляя «Тоуота Lаnd Сruisеr», двигался по автодороге «Урал-Муханово» со стороны с. Муханово. По предварительной информации полицейских, водитель на 13 км. данной автодороги не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Лада 210740».В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «Лада», 58-летний мужчина и 43-летняя женщина получили различные травмы. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области