В Кинельском районе конфликт из-за долга работнику перерос в рукоприкладство

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Из больницы Кинельского района в полицию поступило сообщение о доставлении к ним 47-летнего местного жителя с телесными повреждениями криминального характера.Прибывшим в медучреждение правоохранителям пострадавший пояснил, что травмы ему нанес давний знакомый, которому он летом 2017 года ремонтировал крышу. Мужчина пояснил, что согласно устной договоренности, заказчик пообещал ему денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, однако выплатил всего часть суммы. На этой почве между мужчинами периодически возникали конфликты.Полицейские установили, что на днях потерпевшему позвонил приятель- "должник" и пригласил его в гости отметить старый новый год. В ходе застолья снова возник вопрос о долге и, чтобы не накалять обстановку, обманутый работник стал собираться домой, но разгоряченный хозяин начал избивать своего гостя руками и ногами. Пострадавший добрался до дома и самостоятельно обратился за медицинской помощью. 35-летнего безработного подозреваемого сотрудники органов внутренних дел задержали по горячим следам.Ввозбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ведется следствие, сообщает облМВД.