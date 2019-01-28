В Кинельском районе алкоголь продавали около спортплощадки

67

Так, от Главы администрации сельского поселения Георгиевка Кинельского района Самарской области в территориальный отдел внутренних дел поступило сообщение по факту реализации алкогольной продукции в непосредственной близости от спортивной площадки.В ходе проведения проверки участковыми уполномоченными полиции установлено, что магазин находится на территории, на которой реализация алкогольной продукции не допускается.В отношении жителя Кинеля 1983 года рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичное правонарушение, собран административный материал. Материал направлен в Кинельский районный суд Самарской области для принятия решения по существу дела. Стражами правопорядка из незаконного оборота изъято более 1200 литров алкогольной продукции, сообщает облМВД.