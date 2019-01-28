В Кинельском районе алкоголь продавали около спортплощадки
28 января 2019 13:18
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Так, от Главы администрации сельского поселения Георгиевка Кинельского района Самарской области в территориальный отдел внутренних дел поступило сообщение по факту реализации алкогольной продукции в непосредственной близости от спортивной площадки.
В ходе проведения проверки участковыми уполномоченными полиции установлено, что магазин находится на территории, на которой реализация алкогольной продукции не допускается.
В отношении жителя Кинеля 1983 года рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичное правонарушение, собран административный материал. Материал направлен в Кинельский районный суд Самарской области для принятия решения по существу дела. Стражами правопорядка из незаконного оборота изъято более 1200 литров алкогольной продукции, сообщает облМВД.
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