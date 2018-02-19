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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Кинельском районе Suzuki Grand Vitara насмерть сбила пешехода

19 февраля 2018 13:19
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В Кинельском районе Suzuki Grand Vitara насмерть сбила пешехода Тот который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
Тот который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

ДТП произошло вечером в Кинельском районе вечером 18 февраля. Мужчина 1979 года рождения, управляя автомашиной «Suzuki Grand Vitara», двигался по автодороге «Кинель-Богатое-Борское» в направлении Самары. По предварительной информации полицейских, водитель совершил наезд на пешехода 1962 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в темное время суток без светоотражающих элементов. В результате ДТП 55-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.

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