В Кинельском районе Opel Astra врезался в КАМАЗ, а тот в вазовскую легковушку

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ДТП произошло днем в Кинельском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 05.03.2018 года в 16:30 женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной «Opel Astra», двигалась по автодороге «Самара-Бугуруслан». По предварительной информации полицейских, на 37 км данной автодороги, водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустила столкновение с автомашиной «КамАЗ» в составе полуприцепа, двигавшейся в попутном направлении.После столкновения автомашина «Opel Astra» наехала на бордюрное ограждение, а автомашина «КамАЗ» выехала на левую полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной «Ваз 2114», двигавшейся в попутном направлении. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины «ВАЗ 2114», 27-летняя девушка получил травмы головы. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.