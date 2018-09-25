В Кинельском районе 33 человека тушили крупный пожар

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25 сентября рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кинельский, н.п. Чубовка, ул. ГорькогоГорел частный дом и надворные постройки на 88 м2.Для ликвидации пожара привлекались 33 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 3 единицы техники.Они больше часа боролись с огнем, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.