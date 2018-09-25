В Кинельском районе 33 человека тушили крупный пожар
25 сентября 2018 09:59
99
25 сентября рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кинельский, н.п. Чубовка, ул. Горького
Горел частный дом и надворные постройки на 88 м2.
Для ликвидации пожара привлекались 33 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 3 единицы техники.
Они больше часа боролись с огнем, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 сентября 2018 23:45
Закон
259
24 сентября 2018 18:05
Адвокаты собираются обжаловать это решение в облсуде. Закон
282
24 сентября 2018 16:08Адвокат рассказал о задержании в Москве экс-жены главреда МК
Евгению Ефимову проверяют на причастность к мошенничеству, рассказал адвокат. Закон
233
24 сентября 2018 12:51
За добровольно сданный автомат или пулемет выплата составит 12 000 рублей. Закон
161
21 сентября 2018 22:00
Отмечается, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Закон
532
21 сентября 2018 20:04
На некоторые пункты школьного акта о требованиях к внешнему виду прокуратурой района внесён протест. Закон
411
21 сентября 2018 17:57
Защита настаивает на невиновности врача. Закон
5323
Происшествия
25 сентября 2018 09:59
Горел частный дом и надворные постройки на 88 м2. Происшествия
98
24 сентября 2018 22:21
Решением этой проблемы уже занимаются. Происшествия
244
24 сентября 2018 17:50
Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Происшествия
240
Криминал
25 сентября 2018 10:47
Задержанного ранее к уголовной ответственности не привлекали. Криминал
38
24 сентября 2018 14:01
Часть внесенных покупателями средств она оставляла себе. Криминал
193
24 сентября 2018 11:38
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Криминал
172
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
547
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15437
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
593
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
801
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
833
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1138
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
758
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
838
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1838
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1291
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1429
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1383
Мероприятия