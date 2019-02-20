В Кинеле ночью горел торговый павильон на 30 м2

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В ночь на 20 февраля к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Кинель, ул. Октябрьская.Горел торговый павильон на 30 м2 .На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек и 3 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.