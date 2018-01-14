В Кинеле на 50 кв. метрах горела баня

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В ночь на 14 января по адресу: г.о. Кинель, с. Студенцы, ул. Центральная, произошел пожар. Горела частная баня на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.