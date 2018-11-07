В Кинеле ГАЗель сбила 81-летнюю женщину

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ДТП произошло в Кинеле вечером 6 ноября. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Газель 277501» двигался по улице Чехова со стороны улицы 50 лет Октября в направление улицы Орджоникидзе. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на 81-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате пешеход получил травмы и был госпитализирован.Ведется проверка, сообщает облМВД.