В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали мужчина и шестилетний мальчик
10 сентября 2018 12:38
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Накануне, 9 сентября в Кинель-Черкасском районе произошло ДТП. 22-летняя девушка (водительский стаж 4 года) управляя автомобилем «Лада Калина» двигалась по автодороге «Самара-Бугуруслан» со стороны города Самара в направлении города Бугуруслан. По предварительной версии полицейских в пути следования автолюбительница при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с обгоняемой автомашиной «Лада Гранта» под управлением мужчины 1967 года рождения (водительский стаж 35 лет). В результате ДТП травмы получили водитель и 6-летний пассажир автомобиля «Лада Калина», которые были госпитализированы. Еще один пассажир автомобиля «Лады Калина» – мальчик 2016 не пострадал, сообщает облмВД.
Фото pixabay.com
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