В Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб водитель

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ДТП произошло в Кинель-Черкасском районе в 09:40. Водитель автомашины «Лада-Приора» 1985 года рождения, двигаясь по 12 км автодороги Кинель-Черкассы-Урал в направлении с. Сергиевск, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной «Скания» с пустой цистерной, под управлением водителя 1969 года рождения В результате ДТП водитель автомашины «Лада-Приора» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщает облМВД.