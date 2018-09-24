В Кинель-Черкасском районе тушили пожар на 40 кв. метров
24 сентября 2018 09:22
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23 сентября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кинель-Черкасский, с. Тростянка, ул. Центральная.
Горели надворные постройки на 40 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива ведомства.
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