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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Кинель-Черкасском районе тушили пожар на 40 кв. метров

24 сентября 2018 09:22
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В Кинель-Черкасском районе тушили пожар на 40 кв. метров С огнем боролись 11 человек.
С огнем боролись 11 человек.

23 сентября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кинель-Черкасский, с. Тростянка, ул. Центральная.

Горели надворные постройки на 40 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.
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