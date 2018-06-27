Я нашел ошибку
Главные новости: 
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Сегодня отмечают День молодежи
Сегодня отмечают День молодежи
Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции
Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
Самарские таможенники выявили контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками компании АВТОВАЗ
Самарские таможенники выявили контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками компании АВТОВАЗ
Колумбийские футболисты прилетели в Самару
Колумбийские футболисты прилетели в Самару
сегодня  Среда, 27 июня, 12:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/06:
USD 62.79
-0.16
EUR 73.41
0.1
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Казани в результате шквалистого ветра на 18-этажный дом рухнул башенный кран

27 июня 2018 09:40
166
В Казани в результате шквалистого ветра на 18-этажный дом рухнул башенный кран Пострадал крановщик.
 
Пострадал крановщик.

В новостройке были повреждены балконы на верхних этажах и облицовка здания. В доме никто не пострадал.

Жители Казани размещали в соцсетях видео и фотографии, на которых видны последствия удара стихии. Улицы и дороги в городе были затоплены в результате сильного ливня, автомобили сильно побило градом, порывами ветра повалило деревья, повреждены крыши зданий и рекламные конструкции, передает Радио Маяк.

Напомним, в Самарской области сегодня ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 метров.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 июня 2018  15:10
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.
В постановлении Верховного Суда говорится, что арест для нарушителей на митингах должен быть крайней мерой
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.   Закон
309
22 июня 2018  14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС предложил наказывать по делам о публичных мероприятиях.
Верховный суд предложил приравнять несколько пикетов к несогласованному митингу
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
296
22 июня 2018  07:19
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.
Вейпы попадут под законы для обычных сигарет
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.... Закон
294
22 июня 2018  06:55
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал жертвой нечистоплотных партнеров.
Экс-директора «Анжи» заподозрили в краже денег болельщиков ЧМ-2018
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал... Закон
272
21 июня 2018  22:47
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.
СК предъявил экс-губернатору Сахалина Хорошавину обвинение в получении еще 20 взяток
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.  Закон
375
21 июня 2018  21:54
Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и ст. 135 УК (развратные действия).
Экс-директора иркутского бассейна приговорили к 23 годам колонии за педофилию
Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и... Закон
458
21 июня 2018  14:24
Внесенный десять лет назад закон об изменении формулы зачета срока содержания под стражей в срок наказания прошел второе чтение. Его принятие может привести к освобождению сотен тысяч осужденных — закон имеет обратную силу.
Дума решила приравнять 1 день в СИЗО к 1,5 дня в колонии
Внесенный десять лет назад закон об изменении формулы зачета срока содержания под стражей в срок наказания прошел второе чтение. Его принятие может привести к... Закон
407
Весь список
Происшествия
27 июня 2018  11:01
Жертвами крупной аварии в Пензенской области стали чиновники, ехавшие в областной центр. Среди них — глава аппарата администрации одного из районов.
Чиновники районной администрации погибли в ДТП под Пензой
Жертвами крупной аварии в Пензенской области стали чиновники, ехавшие в областной центр. Среди них — глава аппарата администрации одного из районов.  Происшествия
98
27 июня 2018  09:40
В Казани в результате шквалистого ветра на 18-этажный дом рухнул башенный кран Пострадал крановщик.
В Казани в результате шквалистого ветра на 18-этажный дом рухнул башенный кран
Пострадал крановщик.  Происшествия
162
27 июня 2018  09:27
Незаконно торгующий алкоголем предприниматель в Самарской области лишился телевизора
Незаконно торгующий алкоголем предприниматель в Самарской области лишился телевизора
Такая мера в самый разгар Чемпионата Мира побудила должника полностью погасить свою задолженность. Происшествия
156
Весь список
Криминал
27 июня 2018  12:10
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
2
26 июня 2018  11:06
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
341
23 июня 2018  09:56
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
499
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1618
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
594
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
675
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
156
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
106
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
109
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
958
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2286
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
97
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
490
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
776
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
944
Весь список

Мероприятия
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
В Самаре сегодня пройдёт молодёжное шествие в поддержку сборной России по футболу
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда