В Италии в давке на рэп-концерте погибли шесть человек, десятки пострадали
8 декабря 2018 11:22
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Трагедия произошла около часа ночи по местному времени в популярном среди молодежи клубе Lanterna Azzurra в городе Коринальдо, неподалеку от Анконы. Там выступал известный итальянский рэпер Sfera Ebbasta.
Во время концерта кто-то распылил перцовый баллончик, спровоцировав панику. На выходе из заведения возникла давка.
По данным пожарных, жертвами ЧП стали шесть человек, около 60 доставили в больницу. Среди погибших — пять несовершеннолетних (три девушки и два молодых человека) и одна женщина.
Ранее начальник местной полиции заявил, что ранения получили около 35 человек, 12 из них в тяжелом состоянии, жизни некоторых в опасности.
Очевидцы рассказывают, что в клубе было около тысячи человек. По их словам, запасной выход был заблокирован, но представитель полиции опроверг эти сообщения.
На месте происшествия работают правоохранители, пишут РИА Новости.
Фото pixabay.com
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