В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
27 января 2019 11:07
140
В городе Усть-Кут Иркутской области школьник и его мама спасли вмёрзшего в лёд кота. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.
Для того чтобы помочь бедному животному, восьмилетнему мальчику и его маме пришлось поливать лёд тёплой водой. В итоге спасательная операция закончилась хорошо.
Однако после этого школьник с женщиной не бросили питомца и решили продолжать помогать ему. Они отнесли его к ветеринарам, которые успокоили новоиспечённых спасителей, заявив, что с котом всё хорошо, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 января 2019 13:52
Ранее он был судим за особо тяжкое преступление - убийство. Закон
98
25 января 2019 17:32
Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Закон
395
24 января 2019 09:43
Она задолжала почти 300 тысяч рублей. Закон
423
23 января 2019 18:42
Суд в Ханты-Мансийске арестовал неудачливого угонщика на два месяца. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Закон
406
22 января 2019 21:11
Мужчина решил организовать убийство матери своей жены и мужа матери, с целью завладения их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными... Закон
465
22 января 2019 21:02
В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Закон
448
22 января 2019 17:44
Мужчина был пьян и пытался прорваться в кабину пилотов, утверждая, что у него есть оружие. Закон
337
Происшествия
27 января 2019 12:37
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
152
27 января 2019 12:16
Она переходила дорогу на зеленый свет вместе с матерью. Происшествия
126
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
139
Криминал
27 января 2019 11:30
Он приехал в гости к другу и потратил все деньги в кафе. Криминал
117
27 января 2019 10:34
Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
121
26 января 2019 11:42
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью раскрыто полицейскими по горячим следам. Криминал
378
Видео
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
139
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
391
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
813
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1006
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1219
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
1061
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1788
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1575
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1877
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2242
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2472
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3702
Мероприятия