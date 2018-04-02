В Хворостянском районе в ДТП со "скорой помощью" двое человек погибли и двое пострадали
2 апреля 2018 10:37
357
Рано утром 2 апреля мужчина, управляя автомашиной скорой помощи «УАЗ», двигался по автодороге «Осинки – Приволжье - Хворостянка». По предварительной информации полицейских собранных на месте происшествия, на 27 км + 700 м км данной автодороги, водитель не справился с рулевым управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Лада Калина», двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «УАЗ» скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины «Лада Калина» госпитализированы в медицинское учреждение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 марта 2018 18:30
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет... Закон
246
30 марта 2018 16:33
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела. Закон
210
30 марта 2018 15:38
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Закон
206
30 марта 2018 14:54
Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две... Закон
204
30 марта 2018 14:46
В течение сентября-ноября 2017 года они из Москвы поочередно звонили гражданину и, представляясь специалистами страховой компании и «финансового отдела»,... Закон
203
29 марта 2018 15:15
Ориентировочный ущерб превышает 400 млн рублей. Закон
587
28 марта 2018 22:24
Обвинительное заключение завизировано прокурором, дело готово к передаче в суд. Закон
435
Происшествия
2 апреля 2018 13:32
Содержимое посылки не пострадало. Происшествия
28
2 апреля 2018 13:26
Ранее он уже отбывал срок за тяжкое преступление. Происшествия
95
2 апреля 2018 13:11
За последние 2 года интерес россиян к этим хищникам стал падать. Происшествия
111
Криминал
1 апреля 2018 12:14
Пострадали микрофинансовые организации. Криминал
377
1 апреля 2018 11:11
Он похитил алкоголь и часть успел выпить до задержания. Криминал
345
1 апреля 2018 10:59
Правоохранителей вызвали родители злоумышленника, когда возвращались домой и увидели сына спящим в подъезде. Криминал
279
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1401
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
835
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
754
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1628
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
940
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1043
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1634
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
977
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4264
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2417
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2894
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2776
Мероприятия