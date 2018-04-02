В Хворостянском районе в ДТП со "скорой помощью" двое человек погибли и двое пострадали

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Банком совместно с экспертами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовлены специальные так называемые «коробочные решения» по кредитованию, предусматривающее стандартизацию параметров заемного финансирования концессионных п
Сбербанк будет кредитовать модернизацию ЖКХ в 33 регионах
В городской Администрации под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, в рамках которого обсудили организацию пассажирских перевозок в период церковных праздников.
Сотня автобусов будет помогать самарцам добираться до кладбищ в период церковных праздников
Присвоение рейтинга РКС – не только оценка достижений компании, но и мощный инструмент для дальнейшего развития.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило ООО «РКС-Холдинг» кредитный рейтинг А-(RU) со «стабильным» прогнозом
Участие в масштабном мероприятии приняло около 70 школьников 9 и 10 классов.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»
Стало известно, какие льготы получит Тулеев после отставки За ним остается его резиденция и служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата.
Стало известно, какие льготы получит Тулеев после отставки
В Самаре состоялся финал ежегодного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»
В Самаре состоялся финал ежегодного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»
Самарская область получит средства на строительство Фрунзенского моста Деньги поступят из федерального бюджета.
Самарская область получит средства на строительство Фрунзенского моста
В Самаре пройдет турнир по дзюдо памяти Заслуженного тренера России П.И. Иванникова В турнире примет участие около 300 спортсменов из 20 регионов страны.
В Самаре пройдет турнир по дзюдо памяти Заслуженного тренера России П.И. Иванникова
сегодня  Понедельник, 2 апреля, 15:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/04:
USD 57.26
-0.5
EUR 70.56
-0.53
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Хворостянском районе в ДТП со "скорой помощью" двое человек погибли и двое пострадали

2 апреля 2018 10:37
357
В Хворостянском районе в ДТП со
УАЗ врезался в ЛАДА Калина.

Рано утром 2 апреля мужчина, управляя автомашиной скорой помощи «УАЗ», двигался по автодороге «Осинки – Приволжье - Хворостянка». По предварительной информации полицейских собранных на месте происшествия, на 27 км + 700 м км данной автодороги, водитель не справился с рулевым управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Лада Калина», двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «УАЗ» скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины «Лада Калина» госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 марта 2018  18:30
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу.
Сотрудница администрации Тольятти пойдет под суд за получение взятки
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет... Закон
246
30 марта 2018  16:33
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела.
В Сызрани мужчина зарегистрировал шесть мигрантов в развалившемся доме
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела.   Закон
210
30 марта 2018  15:38
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Самарец лишился свободы на 7 лет за убийство собутыльника
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.   Закон
206
30 марта 2018  14:54
Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две непогашенные судимости.
Житель Безенчукского района получил реальный срок за угрозу убийством знакомой
Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две... Закон
204
30 марта 2018  14:46
В течение сентября-ноября 2017 года они из Москвы поочередно звонили гражданину и, представляясь специалистами страховой компании и «финансового отдела», предлагали получить компенсацию в виде страхового денежного сертификата в размере 200 000 рублей за н
В Самаре вынесен приговор двум мошенникам из Москвы, убедившим пенсионера перечислить на их счета свыше 700 тыс. рублей
В течение сентября-ноября 2017 года они из Москвы поочередно звонили гражданину и, представляясь специалистами страховой компании и «финансового отдела»,... Закон
203
29 марта 2018  15:15
Ориентировочный ущерб превышает 400 млн рублей.
Сотрудники ФСБ выявили в Самарской области подпольный НПЗ и пресекли хищение более 500 тонн нефти из нефтепровода
Ориентировочный ущерб превышает 400 млн рублей.   Закон
587
28 марта 2018  22:24
Обвинительное заключение завизировано прокурором, дело готово к передаче в суд.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу о картельном сговоре в медицине
Обвинительное заключение завизировано прокурором, дело готово к передаче в суд.   Закон
435
Весь список
Происшествия
2 апреля 2018  13:32
Первый беспилотник «Почты России» после взлета разбился о стену дома Содержимое посылки не пострадало.
Первый беспилотник «Почты России» после взлета разбился о стену дома
Содержимое посылки не пострадало. Происшествия
28
2 апреля 2018  13:26
Тольяттинец изготовил взрывное устройство, лишился руки и отправится в колонию
Тольяттинец изготовил взрывное устройство, лишился руки и отправится в колонию
Ранее он уже отбывал срок за тяжкое преступление. Происшествия
95
2 апреля 2018  13:11
В Саратове купили крокодила за 340 тысяч рублей За последние 2 года интерес россиян к этим хищникам стал падать.
В Саратове купили крокодила за 340 тысяч рублей
За последние 2 года интерес россиян к этим хищникам стал падать. Происшествия
111
Весь список
Криминал
1 апреля 2018  12:14
В Самаре выявили два факта мошенничества в сфере кредитования Пострадали микрофинансовые организации.
В Самаре выявили два факта мошенничества в сфере кредитования
Пострадали микрофинансовые организации. Криминал
377
1 апреля 2018  11:11
Ранее сызранец задержан за ограбление магазина Он похитил алкоголь и часть успел выпить до задержания.
Ранее судимый сызранец задержан за ограбление магазина
Он похитил алкоголь и часть успел выпить до задержания. Криминал
345
1 апреля 2018  10:59
Житель Жигулевска обокрал собственную мать и уснул на лестничной клетке
Житель Жигулевска обокрал собственную мать и уснул на лестничной клетке
Правоохранителей вызвали родители злоумышленника, когда возвращались домой и увидели сына спящим в подъезде. Криминал
279
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1401
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
835
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
754
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1628
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
940
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1043
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1634
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
977
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4264
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2417
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2894
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2776
Весь список

Мероприятия
Межнациональный праздник Наурыз для студентов вузов пройдет в Самаре
1 апреля в Самаре состоится спортивный фестиваль "Дружба народов"
В областной библиотеке открылась выставка «Два века Петипа. История русского балета»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В Хворостянском районе в ДТП со "скорой помощью" двое человек погибли и двое пострадали

354

ВК "Нова" одержал сенсационную победу над одним из самых титулованных клубов России – «Белогорьем» из Белгорода

318

Крупный пожар в Сызрани: горела баня на 110 кв. метра

283
за неделю

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1363

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1310

В Самаре проходят акции памяти жертв трагедии в Кемерово

1309
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда