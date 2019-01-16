В ДТП в Жигулевске пострадали четверо, среди них ребенок

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В Жигулевске вечером 15 января произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 1986 года рождения, в пути следования по ул. Морквашинская в направлении ул. Транспортная не выбрал безопасную скорость движения, позволяющую обеспечить постоянный контроль за движением, не учел погодные условия, в результате чего допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада Веста под управлением мужчины 1979 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира ВАЗ 2107, среди них девочка 2011 года рождения. С места происшествия она была доставлена в больницу, после была отпущена домой. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.