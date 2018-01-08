Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Сызрани загорелся автомобиль Фольксваген Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента.
В Сызрани загорелся автомобиль Фольксваген
Самарец украл велосипед из подъезда на улице Георгия Димитрова Сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Самарец украл велосипед из подъезда на улице Георгия Димитрова
Тольяттинец ограбил таксиста Задержан оказался безработный 34-летний местный житель.
Тольяттинец ограбил таксиста
В Тольятти горел снегоход и вещи в гараже Пожар тушили 22 человека.
В Тольятти горел снегоход и вещи в гараже
Правительство запретило выжигать траву и разводить костры вблизи дорог
В Самаре горел дом на 80 кв. метрах Пожар тушили 35 человек.
В Самаре горел дом на 80 кв. метрах
В Самаре полицейские по горячим следам задержали уличных грабителей Они похитили у мужчины деньги и телефон.
В Самаре полицейские по горячим следам задержали уличных грабителей
Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года Им, по оценкам надзорного ведомства, стало мошенничество.
Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года
сегодня  Понедельник, 8 января, 12:33
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/01:
USD 57.6
-0.03
EUR 68.87
0.08
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В ДТП в Волжском районе Самарской области погиб человек, трое пострадали

8 января 2018 10:20
115
В ДТП в Волжском районе Самарской области погиб человек, трое пострадали LADA Priora столкнулась с бензовозом.
LADA Priora столкнулась с бензовозом.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было задокументировано 8 января в 6:10 на 24 км автодороги «Самара – Б.Черниговка» в Волжском районе Самарской области.

Как следует из предварительных материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, водитель автомобиля «LADA Priora» - девушка 1998 года рождения, двигаясь по указанной автодороге, не справилась с управлением транспортным средством и допустила занос с последующим столкновением с идущим впереди нее бензовозом (автоцистерна грузовика была пуста).

В результате ДТП скончался пассажир легковушки – молодой человек 1998 года рождения, находившийся позади водителя. Еще трое пассажиров транспортного средства получили травмы, в настоящее время решается вопрос о доставлении их в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
3 января 2018  13:29
Обзор постановления Пленума Верховного суда «Квартира на особых условиях».
Главным критерием при переселении из старого и аварийного жилья считается переезд на безопасную квартиру
Обзор постановления Пленума Верховного суда «Квартира на особых условиях».   Закон
1148
2 января 2018  19:56
В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать
В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать
  Закон
718
1 января 2018  17:17
Исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.
С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков
 Исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.   Закон
1220
1 января 2018  16:20
Они успели поработать на стройке, грузчиками и т.п. Потом пришли к убеждению, что таким способом денег не заработать, и решили улучшить своё материальное положение грабежами.
Сыщики сработали на "отлично": В Самаре задержаны гастарбайтеры, грабившие одиноких прохожих по ночам
 Они успели поработать на стройке, грузчиками и т.п. Потом пришли к убеждению, что таким способом денег не заработать, и решили улучшить своё материальное... Закон
3039
30 декабря 2017  20:10
В СК России заявили, что начали допрос подозреваемого, а также добавили, что намерены подать ходатайство об аресте возможного организатора взрыва.
ФСБ задержала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге
В СК России заявили, что начали допрос подозреваемого, а также добавили, что намерены подать ходатайство об аресте возможного организатора взрыва.  Закон
365
30 декабря 2017  16:11
В Самаре директор стройфирмы пойдет под суд за мошенничество
В Самаре директор стройфирмы пойдет под суд за мошенничество
  Закон
1503
30 декабря 2017  12:53
Его обвиняли в мошенничестве и создании преступной группы.
Бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов, похитивший 500 миллионов рублей, приговорен к девяти годам лишения свободы
Его обвиняли в мошенничестве и создании преступной группы.  Закон
471
Весь список
Происшествия
8 января 2018  12:19
В Сызрани загорелся автомобиль Фольксваген Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента.
В Сызрани загорелся автомобиль Фольксваген
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента. Происшествия
8
8 января 2018  11:39
В Тольятти горел снегоход и вещи в гараже Пожар тушили 22 человека.
В Тольятти горел снегоход и вещи в гараже
Пожар тушили 22 человека. Происшествия
103
8 января 2018  11:26
Правительство запретило выжигать траву и разводить костры вблизи дорог
Постановление опубликовано 8 января на сайте кабмина. Происшествия
86
Весь список
Криминал
8 января 2018  11:58
Самарец украл велосипед из подъезда на улице Георгия Димитрова Сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Самарец украл велосипед из подъезда на улице Георгия Димитрова
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Криминал
40
8 января 2018  11:48
Тольяттинец ограбил таксиста Задержан оказался безработный 34-летний местный житель.
Тольяттинец ограбил таксиста
Задержан безработный 34-летний местный житель. Криминал
59
8 января 2018  10:57
В Самаре полицейские по горячим следам задержали уличных грабителей Они похитили у мужчины деньги и телефон.
В Самаре полицейские по горячим следам задержали уличных грабителей
Они похитили у мужчины деньги и телефон. Криминал
102
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6034
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2268
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9205
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2832
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10974
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3223
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2974
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1807
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2200
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2094
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1748
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3377
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Весь список
Популярное
за сегодня

Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба

757

В связи с надвигающимся снегопадом службы благоустройства Самары мобилизуют свои силы для работы ночью

202

Блогер из Самары снял видео тоннеля для скоростного трамвая под улицей Дальней

176
за неделю

Сыщики сработали на "отлично": В Самаре задержаны гастарбайтеры, грабившие одиноких прохожих по ночам

3039

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

2016
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда