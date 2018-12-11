В ДТП в Тольятти пострадало четыре человека

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ДТП произошло сегодня, 11 декабря в Тольятти в 07:40. Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Ноте, двигался по ул. Борковской со стороны ул. Коммунальной в направлении Южного шоссе. В пути следования в районе дома 43 по ул. Борковской, осуществил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Киа Спектра» под управлением водителя 1984 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадало четыре человека.Ведется проверка, сообщает облМВД.