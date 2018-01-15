В ДТП в Тольятти пострадали два пешехода на остановке

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ДТП произошло 15 января 2018 года в 06:25 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 22-летний водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, двигался по улице Мичурина в направлении улицы Ленина. В районе дома № 48 по улице Мичурина, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на препятствие в виде снежного вала, с последующим наездом на двух пешеходов, которые стояли вдоль левого края остановочной площадки. После наезда на пешеходов, автомобиль продолжил движение и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП, пострадали две женщины 53 и 58 лет, который получили травмы головы и были госпитализированы.По данным инспекторов ГИБДД, у водителя имелись признаки опьянения. Правонарушителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, но молодой человек отказался. В отношении него собран административный материал.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.