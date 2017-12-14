В ДТП в Кинельском районе погиб человек

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ДТП произошло утром 14 декабря в Кинельском районе. В 06:55 мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2115, двигался со стороны города Самары в направлении города Бугуруслан.По предварительной информации полицейских, на 45 км автодороги «Самара-Бугуруслан», водитель по не установленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем HINO, под управлением водителя 1962 года рождения, двигавшегося во встречном направлении.В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 2115 скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.