Я нашел ошибку
Главные новости: 
На сегодняшний день успешное сотрудничество «Агропарк-Самара» осуществляет с 15-ю крупнооптовыми и 60-ю мелкооптовыми предприятиями.
Торговые сети готовы к сотрудничеству с местными сельхозтоваропроизводителями
При выдаче концентраторов врачи (пульмонолог и реаниматолог) и инженер по медицинскому оборудованию проводят подробный инструктаж для пациентов и их родственников.
Пациенты с нарушением функции дыхания получают необходимые аппараты для использования на дому
Конструкторы ПАО «Кузнецов» получили государственные стипендии за работу по авиационным двигателям
Самарцев предупреждают о необходимости быть внимательней при переходе дороги
Самарцев предупреждают о необходимости быть внимательней при переходе дороги
У самарца нашли 1,7 кг наркотиков Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
У самарца нашли 1,7 кг наркотиков
В ДТП в Большеглушицком районе пострадали 8 человек Столкнулись Лада Ларгус и Ваз-2107.
В ДТП в Большеглушицком районе пострадали 8 человек
За одиннадцать месяцев в Самарской области было введено в эксплуатацию 1321,6 тыс. кв.м. общей площади жилых домов
За одиннадцать месяцев в Самарской области было введено в эксплуатацию 1321,6 тыс. кв.м. общей площади жилых домов
В Центробанке дали россиянам советы по хранению сбережений
В Центробанке дали россиянам советы по хранению сбережений
сегодня  Вторник, 25 декабря, 14:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/12:
USD 68.41
0.4
EUR 77.89
-0.08
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В ДТП в Большеглушицком районе пострадали 8 человек

25 декабря 2018 13:51
65
В ДТП в Большеглушицком районе пострадали 8 человек Столкнулись Лада Ларгус и Ваз-2107.
Столкнулись Лада Ларгус и Ваз-2107.

ДТП произошло 24 декабря на 105 км автодороги «Самара - Большая Черниговка - до Республики Казахстан» в Большеглушицком районе в 05:30.
Автомобиль «Лада Ларгус»,
под управлением водителя 1991 года рождения, который следовал по указанной автодороге со стороны Самары по направлению села Большая Черниговка, и автомобиля «Ваз 2107», под управлением водителя 1992 года рождения, который следовал по указанной автодороге со в направлении Самары, который выехал на полосу предназначенную для встречного движения.
После столкновения оба автомобиля съехали в правый кювет по ходу движения каждого из транспортных средств.
В результате ДТП в медицинское учреждение оба водителя и 6 пассажиров Лада Ларгус. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
24 декабря 2018  21:35
Водителя легкового автомобиля оштрафовали за нечитаемый номер на 5 тысяч рублей. Инспектор ГИБДД оштрафовал водителя и отметил, что подо льдом некоторые цифры на номере были видны неразборчиво.
В Верховном суде уточнили, когда за снег и наледь на госномере грозит штраф
Водителя легкового автомобиля оштрафовали за нечитаемый номер на 5 тысяч рублей. Инспектор ГИБДД оштрафовал водителя и отметил, что подо льдом некоторые цифры на... Закон
1610
24 декабря 2018  20:37
Именно с ее подачи был заменен поставщик оборудования для космического центра.
Схему, которая может лишить свободы главу РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, придумала его дочь
Именно с ее подачи был заменен поставщик оборудования для космического центра.  Закон
511
24 декабря 2018  17:11
Привлечь мужчину к ответственности удалось благодаря кропотливой работе оперативников.
Самарец приговорен к 13 годам строго режима за 73 эпизода противоправных действий сексуального характера в отношении детей
Привлечь мужчину к ответственности удалось благодаря кропотливой работе оперативников.   Закон
288
24 декабря 2018  16:54
Не выдержав систематического унижения, потерпевшая отправилась в строящееся здание, где сознательно предприняла попытку суицида.
В Чапаевске дядя, за доведение до покушения на самоубийство своей несовершеннолетней племянницы, на 8 лет лишился свободы
Не выдержав систематического унижения, потерпевшая отправилась в строящееся здание, где сознательно предприняла попытку суицида.  Закон
325
21 декабря 2018  20:19
Все эпизоды ее уголовного дела были однотипны — Уксусова брала деньги со студентов за сдачу зачетов.
Доцента медуниверситета освободили из-под стражи
Все эпизоды ее уголовного дела были однотипны — Уксусова брала деньги со студентов за сдачу зачетов.  Закон
487
21 декабря 2018  19:59
Льготный двадцатидневный срок продлевается, если копия постановления о штрафе, отправленная заказным письмом по почте, поступила к адресату по истечении данного срока.
В Совете Федерации одобрили продление срока оплаты штрафа ГИБДД со скидкой
Льготный двадцатидневный срок продлевается, если копия постановления о штрафе, отправленная заказным письмом по почте, поступила к адресату по истечении... Закон
510
21 декабря 2018  15:50
Его признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью.
Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы
Его признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью.  Закон
607
Весь список
Происшествия
25 декабря 2018  13:51
В ДТП в Большеглушицком районе пострадали 8 человек Столкнулись Лада Ларгус и Ваз-2107.
В ДТП в Большеглушицком районе пострадали 8 человек
Столкнулись Лада Ларгус и Ваз-2107. Происшествия
64
25 декабря 2018  12:59
В Сызрани около ТЦ умер подросток, надышавшись газом из баллончика
В Сызрани около ТЦ умер подросток, надышавшись газом из баллончика
Врачи не смогли ему помочь. Происшествия
117
25 декабря 2018  12:54
На Урале медведь разорвал хозяина, у которого жил с детского возраста Мужчина соорудил для опасного найдёныша вольер, однако в роковой день он смог из него вырваться.
На Урале медведь разорвал хозяина, у которого жил с детского возраста
Мужчина соорудил для опасного найдёныша вольер, однако в роковой день он смог из него вырваться. Происшествия
162
Весь список
Криминал
25 декабря 2018  13:55
У самарца нашли 1,7 кг наркотиков Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
У самарца нашли 1,7 кг наркотиков
Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Криминал
64
25 декабря 2018  13:16
Житель Самарской области осужден за разврат с детьми
Житель Самарской области осужден за разврат с детьми
Он знакомился с девочками в возрасте от 7 до 16 лет в социальных сетях, выдавая себя за подростка. Криминал
139
25 декабря 2018  11:23
В Самарской области задержали наркосбытчиков
В Самарской области задержали наркосбытчиков
Они были задержаны с поличным в момент транспортировки очередной партии наркотиков. Криминал
107
Весь список


Видео
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2803
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
241
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
292
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1899
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
749
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1155
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1250
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1094
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1465
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1854
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1964
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3197
Весь список

Мероприятия
В феврале в Самаре пройдет юбилейный лыжный марафон «Сокольи Горы»
В Самарском мультимедийном парке «Россия — Моя история» пройдет Зимний фестиваль с яркой программой
В Самаре состоится торжественное мероприятие, посвященное Трудовой деятельности Почетных граждан Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные