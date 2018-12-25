В ДТП в Большеглушицком районе пострадали 8 человек

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ДТП произошло 24 декабря на 105 км автодороги «Самара - Большая Черниговка - до Республики Казахстан» в Большеглушицком районе в 05:30.Автомобиль «Лада Ларгус»,под управлением водителя 1991 года рождения, который следовал по указанной автодороге со стороны Самары по направлению села Большая Черниговка, и автомобиля «Ваз 2107», под управлением водителя 1992 года рождения, который следовал по указанной автодороге со в направлении Самары, который выехал на полосу предназначенную для встречного движения.После столкновения оба автомобиля съехали в правый кювет по ходу движения каждого из транспортных средств.В результате ДТП в медицинское учреждение оба водителя и 6 пассажиров Лада Ларгус. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.