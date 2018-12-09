В ДТП на дороге Тольятти-Хрящевка пострадали пятеро

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В Ставропольском районе 8 декабря произошло ДТП. Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Cruze», двигался по 32 км автомобильной дороги «Тольятти-Хрящевка», в направлении г. Тольятти. В пути следования не справился с рулевым управлением, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался во встречном направлении, после столкновения с автомобилем «Chevrolet Cruze» съехал в левый кювет. В результате происшествия пострадали:Водитель автомобиля «Chevrolet Cruze», ему назначено амбулаторное лечение.Также пострадали водитель и три пассажира автомобиля «Лада Калина», один из них госпитализирован, сообщает облМВД. Ведется проверка.