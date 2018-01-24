В Чапаевске столкнулись три машины, пострадала женщина, стоявшая около автомобиля

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ДТП произошло утром в Чапаевске. Утром 23 января мужчина 1989 года рождения, управляя автомашиной «ГАЗ 3221», двигался по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». По предварительной информации полицейских, на 48 км. автодороги, водитель выбрал скорость не обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на стоящее на проезжей части автомашину «Kia Picanto», с последующим наездом на пешехода, которая находилась на проезжей части около своего автомобиля.После столкновения автомашину «Газ» отбросило на встречную полосу движения где произошло столкновение с автомашиной «Chevrolet Lacetti». В результате ДТП пострадал пешеход, 35-летняя женщина была госпитализирована с травмами головы и груди, сообщает облМВД.